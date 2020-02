Meeste coronapatiënten hebben alleen milde symptomen

De meeste mensen die het nieuwe coronavirus oplopen, hebben alleen milde symptomen.

Vooral oudere patiënten en mensen die al gezondheidsproblemen hadden lopen risico, concluderen onderzoekers van de Chinese gezondheidsdienst CCDC. De onderzoekers stellen in een medisch vakblad dat bijna 81 procent van de patiënten "milde" ziekteverschijnselen vertoonde. Bij 13,8 procent van de patiënten worden die omschreven als "ernstig" en in 4,7 procent van de gevallen als "kritiek".Het zou gaan om de grootste studie tot dusver naar het nieuwe coronavirus, waar inmiddels ruim 72.000 mensen mee besmet zijn geraakt. Het gemiddelde sterftecijfer door de ziekte is volgens de onderzoekers 2,3 procent, maar de verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn groot.Het sterftecijfer onder patiënten van boven de tachtig zou bijna 15 procent zijn, tegenover 0,2 procent bij mensen onder de veertig. Er zijn geen sterfgevallen bekend onder kinderen tot 9 jaar. Verder overlijden mannen (2,8 procent) vaker dan vrouwen (1,7 procent).