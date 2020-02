Palestina klaagt Amazon aan voor discrimineren Palestijnen

Palestijnen die bij Amazon bestellen en als leveringsadres de Palestijnse gebieden selecteren moesten minstens $24 bezorgkosten betalen. De kosten worden niet in rekening gebracht voor leveringen in de illegale Israëlische nederzettingen.

Volgens het Palestijnse ministerie is het beleid van Amazon "discriminerend" en zal het het Amerikaanse bedrijf vervolgen tenzij Amazon stopt met leveringen in Israëlische nederzettingen.

Zwarte lijst

Amazon werd niet opgenomen in de recente zwarte lijst van de Verenigde Naties (VN). De VN publiceerde onlangs een lijst met 112 bedrijven die zaken doen in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het koloniseren van bezet gebied is in strijd met internationaal recht.