14 jaar geëist tegen Abdulaziz U. voor 'kille executie' in Schilderswijk

Tegen de 53-jarige Hagenaar Abdulaziz U. is veertien jaar gevangenisstraf geëist, omdat hij in januari vorig jaar zijn overbuurman Cahit Kilic in de Haagse Schilderswijk zou hebben doodgeschoten.





U. meldde zich na korte tijd zelf bij de politie. Hij heeft volgens het OM geen berouw getoond en het slachtoffer zelfs beschimpt. Dat noemde de officier van justitie onvoorstelbaar. "Dat je verantwoordelijk bent voor de dood van een ander mens, een mens van vlees en bloed. En dat je dan zó over hem praat."



Het Openbaar Ministerie sprak voor de rechtbank in Den Haag over een "executie op straat" en een "enorme kilheid". U. zou hebben gedacht dat zijn overbuurman aan de Netscherstraat zijn gezin lastig viel en bespiedde. Volgens het OM is daarvan echter niets gebleken. U. zegt dat hij doodsbang was voor Kilic en daarom een vuurwapen bij zich droeg. De uitspraak is op 3 maart.