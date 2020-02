Japanse bedrijven tellen 40.000 werknemers in Marokko

De handel tussen Marokko en Japan heeft de afgelopen jaren een flinke impuls gekregen





De handelsbanden tussen Marokko en Japan vormen 4,5% van de handel tussen Marokko en het gehele Aziatische continent. De twee landen tekenden in januari een overeenkomst om de economische betrekkingen te versterken.



Jazouli onderstreepte het langetermijndoel van Marokko om de grootste Afrikaanse partner van Japan te worden. In totaal zijn 71 Japanse bedrijven aanwezig in Marokko die samen meer dan 40.000 werknemers in dienst hebben.





Shinichi sprak na gesprekken met Jazouli zijn waardering uit over de kansen die Japanse bedrijven in Marokko krijgen. Voor Shinichi is Marokko een toegangspoort tot Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

© MAROKKO.NL 2020

Het Aziatische land is goed op weg om de grootste handelspartner van Afrika te worden en beschouwt Marokko als toegangspoort tot het gehele continent. Dat zei Mohcine Jazouli van het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag tijdens het bezoek van de Japanse vice-minister van Buitenlandse Zaken Nakatani Shinichi.