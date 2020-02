Philipp Plein onthult nieuw geurtje in Marrakech (video)

De Duitse modeontwerper Philipp Plein onthulde zondag in Marrakech zijn nieuwe geur 'NO LIMIT$'

De ontwerper vierde zijn 41e verjaardag in de okerkleurige stad en koos de gelegenheid voor de lancering van zijn nieuwste product. "De geur belichaamt de duizend levens van Philipp Plein, een spelbreker die heerst over een wereld gemaakt van grenzeloze kansen, onbeperkte macht, geld en succes," lulde de ontwerper op Instagram.









De geurfles van het geurtje is ontworpen om een ​​zwarte creditcard na te bootsen. "Ik denk dat iedereen graag een creditcard zonder kredietlimiet zou willen hebben", zei hij terwijl hij het product presenteerde. "Nu heb je de kans om je eigen onbeperkte creditcard van Philipp Plein te bezitten", voegde hij toe.







Plein legde in een Instagram-video uit dat hij langer dan een jaar aan het project heeft gewerkt. Het eerste geurtje van Philipp Plein, 'THE $KULL', werd in december 2019 gelanceerd.





Plein is de oprichter van 'PHILIPP PLEIN International Group', het moederbedrijf van de merken Philipp Plein, Plein Sport en Billionaire. Hij ontwerpt luxe kleding, schoenen, accessoires en meubels.

