Franse president Macron wil geen 'zelfstandige' Marokkaanse imams meer

Emmanuel Macron onthult naar verwachting deze week zijn nieuwe strategie om separatisme en "islamistisch radicalisme" te bestrijden.





De nieuwe strategie van Macron heeft onder meer als doel de imamopleiding alsook de financiering van moskeeën uit het buitenland te herzien, onthulde de Franse krant Le Point aan de hand van een uitgelekt werkdocument.





Volgens de krant telt het plan ongeveer 25 actiepunten, waarvan sommigen betrekking hebben op de "organisatie van de islam" in Frankrijk, met name de opleiding van imams en de financiering van moskeeën vanuit het buitenland, zoals de grote An-Nour-moskee in Mulhouse die momenteel in aanbouw is. De moskee wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit Qatar.





Het plan spreekt over het stopzetten van de "import" van "gedetacheerde imams" uit landen als Marokko, Algerije, Egypte en Turkije en het ontwikkelen van eigen imamopleidingen aan Franse universiteiten. Volgens de krant is Frankrijk bezig met diplomatieke onderhandelingen met de vier landen.





Jaarlijks stuurt Marokko honderden imams naar Europa om de "gematigde islam" te prediken. De imams worden opgeleid aan het Mohammed VI Instituut voor de training van Imams, Mourchidines en Mourchidates.

© MAROKKO.NL 2020