Corruptieproces tegen Netanyahu begint op 17 maart

Israël gaat voor de derde keer binnen een jaar tijd naar de stembus. De laatste stembusgang in september eindigde net als die in april in een patstelling . Het lukte Netanyahu en de leider van oppositiepartij Blauw-Wit, Benny Gantz, niet een nieuwe coalitie te vormen. Het corruptieproces begint ruim twee weken na de nieuwe verkiezingen.Netanyahu hoopt op een vijfde termijn als leider van het land. Hij was al premier van Israel van 1996 tot 1999 en sinds 2009.