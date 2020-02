Boskamp: 'Ik hoop dat Ziyech niet reageert'

Ajax speelt aankomende donderdag de eerste wedstrijd in de tweeluik tegen het Spaanse Getafe in de achtste finale van de Europa League.

Hoogstwaarschijnlijk start spelmaker Hakim Ziyech vanaf de aftrap in Coliseum Alfonso Pérez aankomende donderdag. “Ik heb alleen schrik. Als je Ziyech twee keer aanpakt, gaat hij lopen zeiken. Ook tegen Barcelona zaten er bij Getafe allemaal van die kleine overtredingen tussen. Ik hoop dat Ziyech hier niet op reageert'', vertelt de analist.



De analist ging ook in op de overstap van de Marokkaans international na dit seizoen.''Bij Ajax komt hij vanaf de rechterkant naar binnen, maar bij Chelsea ligt de intensiteit en duelkracht vele malen hoger dan in de eredivisie. Het tempo ligt in de Premier League hoger, maar als je ziet hoe hij tegen Chelsea gespeeld heeft, moet dat geen probleem vormen.''

Jan Boskamp waarschuwt Ajax in gesprek metvoor het 'agressieve' spel van de verassende nummer drie in La Liga.