Ammouta: 'Onze spelers moeten wilskracht tonen om de titel te prolongeren'

Volgens trainer van lokaal Marokko kan men niet spreken van een 'makkelijke' groep in de CHAN 2020 over enkele maanden.

Marokko werd voor de Afrika Cup 2020 (voor lokale elftallen) geplaatst in groep C met Rwanda, Oeganda en Togo en het toernooi wordt dit jaar in Kameroen gehouden van 4 tot en met 25 april.

In een exclusieve gesprek metgeeft de trainer aan dat de uitkomst van loting niks heeft veranderd aan de plannen voor zijn ploeg in de groepsfase van de Afrika Cup voor lokale elftallen.De keuzeheer vindt dat het Afrikaanse voetbal de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd en er veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. ''Men kan niet meer spreken over grote en kleine voetbalnaties en de spelers moeten elke wedstrijd serieus nemen met opperste concentratie.''''Onze spelers moeten wilskracht tonen om de titel te prolongeren en deze editie is totaal anders dan de vorige. In 2018 speelden wij in eigen land, onder de beste condities voor onze eigen supporters die in groten getale de wedstrijden bezochten.''