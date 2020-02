VIDEOGOALS: Amrabat levert assist, Hamdallah matchwinner voor Al-Nassr (video)

Hamdallah en Amrabat bleken vandaag goud waard voor Al-Nassr in de Aziatische Champions League tegen Al-Ain.













De topclub uit Saoedi-Arabië trof op de tweede speeldag in een uitwedstrijd in de groepsfase Al-Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten en de thuisploeg kwam na achttien minuten op voorsprong.Ruim tien minuten na rust was het Nordin Amrabat die een scherp aangesneden vrije trap verlengd worden door Mukhtar Ali die voor de gelijkmaker zorgde. Nadien bleef het nog lang gelijk, maar was het goalgetter Abderazzak Hamdallah die buiten de strafschopgebied de bal ontfutselde van de keeper van Al-Ain en de bal in een lege doel wist te schieten.