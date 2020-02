Afspraak artsen: geen hersteloperatie maagdenvlies meer

Operaties die ervoor moeten zorgen dat meisjes maagd lijken in hun huwelijksnacht, zijn voortaan in Nederland taboe. Artsen hebben afgesproken zulke maagdenvlieshersteloperaties niet meer uit te voeren.

Blijkt dat toch te gebeuren, dan dreigt het kabinet met een verbod. Gynaecologen zijn al heel terughoudend om het weefsel in de vagina zo te hechten dat het kan bloeden bij de eerstvolgende seksuele gemeenschap. Maar families uit traditionele culturen staan er soms op dat een vrouw als maagd het huwelijk ingaat en eisen daarvan bebloed beddengoed als 'bewijs'. Als vrouwen daardoor in het nauw komen, maken artsen soms nog een uitzondering.Daar wil het kabinet vanaf. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat controleren of artsen zich aan de afspraak houden. Als het toch nog tot maagdenvliesoperaties komt, moeten ze misschien maar verboden worden, melden minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.