Marokko is veiligste land in Noord-Afrika

En de op drie na veiligste in Afrika, na Mauritius, Egypte en de Seychellen.

Dat blijkt uit de 'Country Risk Index'-ranglijst van de Franse verzekeringsmakelaar Insurly. Wereldwijd staat Marokko op de 79e plaats van de 180 landen in de ranglijst, met een score van 57.4 op 100.





De verzekeraar heeft de ranglijst opgesteld op basis van vier verschillende indicatoren: geweldniveau (moorden, terreur), kans op natuurrampen, hygiëne en de kwaliteit van gezondheidsinfrastructuur (epidemieën, gezondheidsfaciliteiten, behandelingskosten, luchtvervuiling) en de verkeersveiligheid (aantal verkeersongevallen, luchtvaartmaatschappijen op de zwarte lijst).





De score van Marokko plaatst het land in de categorie landen met 'significant risico'. Marokko scoorde het best op het gebied van gezondheid en hygiëne en behaalde een score van 69 op 100. Volgens de ranglijst is het risico op vervuilde lucht in Marokko 'ernstig' en dat van HIV en AIDS 'aanzienlijk'. Het risico op epidemieën zoals gele koorts, malaria, cholera en het Zika-virus is echter nihil.





Marokko behaalde een 'gematigde' score op het gebied van basisgezondheidszorg, geweld en natuurrampen. Volgens de verzekeraar is het verkeer het grootste veiligheidsrisico in Marokko. Het land scoorde 38 van de 100 vanwege het hoge aantal verkeersongevallen





In de MENA-regio is Qatar het veiligste land (19e wereldwijd), gevolgd door Israël (24e), Bahrein (28e), Oman (35e) en de Verenigde Arabische Emiraten (37e).





Insurly beschouwt Zwitserland als het veiligste land ter wereld, gevolgd door Singapore, Noorwegen, Luxemburg en vervolgens Cyprus. De 30 laagste landen bevinden zich allemaal in Afrika, met Burundi, Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo en Zuid-Sudan als de minst veilige landen ter wereld.

