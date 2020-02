Hakimi over vervolgstap: 'Houd alle opties open, heb hier m'n kans gekregen'

sport 19 feb 14:20

Echter laat de talentvolle back voetbalminnend Marokko nog steeds in het ongewisse, over waar hij na de zomer te bewonderen is.

Cadena SER te woord. Hem werd bevraagd naar zijn ambities, te meer ook vanwege het feit dat zijn dienstverband bij Borussia Dortmund komende zomer tegen z'n einde loopt. Al nam de huidige nummer drie van de Bundesliga geen koopoptie op in de overeenkomst die men met contractclub Real Madrid sloot, tóch laat de A-international doorschemeren een langer verblijf op het Signal Iduna Park niet tot onmogelijk te classificeren.



'Contractueel gezien moet ik komende zomer terug naar Real'

Al doen de afspraken anders vermoeden, onzeker blijft het tóch een beetje als het jeugdproduct van de Madrilenen vooruitblikt naar komende zomer: ,,Houd alle opties open. Gevoelsmatig wil ik vanzelfsprekend stappen zetten, zo veel mogelijk spelen. Hier in Duitsland boden ze me die kans. Alleen is het contractueel gezien zo dat ik komende zomer terug moet naar Real.''



Onder contract staan bij de ploeg van eindverantwoordelijke Zinedine Zidane doet de vleugelverdediger momenteel nog tot uiterlijk medio 2022.



Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):

- 1. Bundesliga: 22 optredens, 2 doelpunten én 9 assists

- UEFA Champions League: 7 optredens, 4 doelpunten

- DFB Pokal: 3 optredens, zonder productiviteit

- DFB Super Cup: 1 optreden, zonder productiviteit



