Ajax zonder Mazraoui naar Getafe

Noussair Mazraoui viel maandag geblesseerd uit tijdens het duel van Jong Ajax met NAC Breda.

Perr Schuurs kan donderdag met Ajax uitkomen in de uitwedstrijd tegen Getafe in de zestiende finales van de Europa League. De verdediger heeft geen last meer van de lichte liesblessure die hem de laatste duels met Vitesse en RKC Waalwijk kostte.





Trainer Erik ten Hag kan Schuurs goed gebruiken omdat hij de komende twee maanden Joël Veltman moet missen. Tegen Vitesse en RKC speelde Edson Álvarez op de positie van de geblesseerde Veltman.





Noussair Mazraoui viel maandag geblesseerd uit tijdens het duel van Jong Ajax met NAC Breda. André Onana stapt ook op het vliegtuig naar Madrid, al is de doelman wel geschorst voor het uitduel met de huidige nummer 3 van Spanje. Hij wordt vervangen door Bruno Varela.





Voor de geblesseerde aanvallers Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad komt het eerste duel met Getafe te vroeg.

