Taghi gelinkt aan 3 moorden in proces rond motorclub Caloh Wagoh

Ridouan Taghi wordt in het moordproces rondom motorclub Caloh Wagoh gelinkt aan in totaal negen liquidatieopdrachten, waarbij drie personen daadwerkelijk zijn vermoord.

Proces Eris

© ANP 2020

De moordopdrachten waren gericht op in totaal veertien personen. "Het was 'murder on demand', moord op bestelling", aldus het Openbaar Ministerie woensdag tijdens een inleidende zitting in deze zaak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Taghi is geen verdachte in dit proces, Eris genaamd. Hij is al hoofdverdachte in Marengo, het andere grote moordproces. "Zijn rol en positie in Eris zullen later worden geduid", aldus justitie. De huidige "focus" ligt op de zestien verdachten die nu al in dit monsterproces worden vervolgd.De naam van Taghi klonk al eerder in het proces Eris, maar het OM zegt nu zeker te weten dat hij achter de meeste liquidatieopdrachten in deze zaak zit. Onderzoek naar een grote hoeveelheid zogeheten PGP-berichten (Pretty Good Privacy) heeft tot die conclusie geleid. Specialisten hebben die gecodeerde berichten kunnen ontcijferen. Taghi hanteert daarin een reeks bizarre bijnamen - bijvoorbeeld 'last man standing', 'enemy for all motherfucker' en 'angel of dark' - en een herkenbare schrijfstijl, aldus het OM. Ook de kroongetuige in het proces heeft over de rol van Taghi verklaard.Het proces Eris gaat in totaal over elf moordopdrachten, gericht op zestien mensen, waarvan er vijf ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Daarnaast draait het onderzoek ook nog om onder meer het beschieten van een woning, mishandeling en vuurwapenbezit. Omdat er inmiddels zoveel verdachten zijn in deze zaak, is voor de inleidende zitting twee dagen uitgetrokken. De zaak gaat donderdag verder en op 6 en 15 mei zijn de volgende - wederom voorbereidende - zittingen.Het proces Eris betreft andere moorden dan die in het proces Marengo. Volgens het OM zijn er - onder meer door de rol van Taghi - duidelijke raakvlakken tussen beide onderzoeken, maar is er ook een duidelijk onderscheid en moeten de beide onderzoeken daarom niet met elkaar "versmelten". De moorden in Marengo gingen vooraf aan de reeks in Eris, die begint in januari 2017, met de moord op Justin Jap Tjong. Die markeert wat het OM betreft "een nieuwe periode".