Korting voor docent die tweede onderwijsopleiding wil volgen

Docenten die een extra opleiding willen volgen om een tweede bevoegdheid voor het onderwijs te halen, hoeven de komende jaren daar een stuk minder collegegeld voor te betalen.

Een tweede opleiding kost ze nog 3500 euro. Dat laat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) woensdag weten. Voor een eerste opleiding - op welk gebied dan ook - geldt een wettelijk collegegeld van ruim 2000 euro, maar voor een tweede opleiding mogen onderwijsinstellingen het zelf bepalen. Bij veel lerarenopleidingen loopt dat op tot 7000 euro. Met de nieuwe regeling blijven docenten dus wel meer collegegeld betalen voor hun tweede dan hun eerste opleiding.VVD en CDA riepen de minister vorig jaar al op docenten die zich willen laten omscholen tegemoet te komen in de kosten. Sommige onderwijzers hebben ooit een opleiding gevolgd waarmee ze moeilijk aan de bak komen, terwijl er in andere vakken juist tekorten zijn, redeneerden de partijen. Door het collegegeld voor hen te verlagen kunnen ze voor het onderwijs worden behouden.Docenten kunnen vanaf volgend schooljaar gebruikmaken van de regeling, die in ieder geval vier jaar beschikbaar zal zijn.