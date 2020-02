UPCOMING: 'FC Porto-target Moufi maakt eerste opwachting bij #TeamMarokko'

Nu al ruim anderhalf seizoen onbetwist basiskracht in de Liga NOS, zou het heel goed kunnen zijn dat bondscoach Vahid Halilhodžić een beroep op 'm gaat doen!

Overall-statistieken Fahd Moufi (seizoen 2019/2020):

Waar de inmiddels 23-jarige back voorheen onder de noemer viel van de beloften van de Marokkaanse voetbalbond FRMF, krijgt de speler in kwestie nu bekijks van de eindverantwoordelijke van het 'grote Marokko'. Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdemee komt, lijkt het erop dat Moufi voor komende interlandperiode deel uit gaat maken van de plannen van de 67-jarige Bosniër. #TeamMarokko mag dan een vervolg gaan breien aan de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van 2021, het affiche wat hiervoor gepland staat is tegen Centraal-Afrika. Plaats van handeling voor dit treffen met de huidige nummer 109 van de FIFA Ranking is het Stade Mohammed V, te Rabat (red. 27 maart, 20:00 Nederlandse tijd).Zoals gezegd speelde Moufi voorheen enkel voor de vertegenwoordigende jeugdploegen, tot aan #JongMarokko waar hij slechts één cap voor draagt. Het feit dat hij bezig is aan een voortvarende reeks op Portugese gronden is competitiegenoot FC Porto niet onopgemerkt gebleven, eerder deze week berichtte de nieuwsautoriteit aldaar,, dat de speler in kwestie komende zomer transfervrij de overstap gaat maken naar 'Os Dragões'.Onder contract staan bij CD Tondela doet het jeugdproduct van Olympique Lyon nog tot komende zomer, dit na in de zomer van 2017 over te zijn genomen van die formatie die hem opleidde.- Liga NOS: 18 optredens, 1 assist- Taça de Portugal Placard: 1 optreden, zonder productiviteit (90 speelminuten)- Allianz Cup: 1 optreden, zonder productiviteit (90 speelminuten)