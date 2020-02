Ziyech over gemiste pingel tegen Benin: 'Heeft me alleen maar sterker gemaakt' (video)

Met een dubbel gevoel erop terugkijken doet de 26-jarige balvirtuoos nog steeds, wél gaf hij nadien een andere draai aan dat moment.

Dakika 90

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

Photocredit: CAFOnline.com

© Redactie 2020

Daar waar #TeamMarokko zich in de achtste finale van de afgelopen Afrika Cup liet vloeren door 'voetbaldwerg' Benin, kwam de man met misschien wel de grootste rol tijdens die partij er onlangs op terug. In een uitzending van 2M'svertelt de toekomstig contractspeler van Chelsea FC over het bewuste moment dat hij verzuimde de hoofdmacht van de Marokkaanse bond door te laten stoten naar de kwartfinales van dat eindtoernooi. Diep in blessuretijd had Hakim Ziyech nog de mogelijkheid om #TeamMarokko te ontdoen van de benauwende 1-1 tussenstand (red. '90+6), een onbenutte strafschop waar de speler in kwestie later ook veel kracht uit putte.Zijn eerste opwachting maken voor het 'grote Marokko' deed de nu 26-jarige rechtspoot in oktober 2015, toen onder de hoede van voormalig bondscoach Badou Zaki tegen Ivoorkust (red. 0-1 FT vriendschappelijke nederlaag, in het Grand Stade d'Agadir). Sindsdien bouwde het jeugdproduct van sc Heerenveen een respectabel aantal caps op van liefst 33, goed voor 14 treffers én een zestal assists.- Eredivisie: 19 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit (10 speelminuten)- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit (31 speelminuten)