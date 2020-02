Jaarlijks verlaten 600 ingenieurs Marokko voor Europa

De 'brain-drain' is een doorn in het oog van het Marokkaanse bedrijfsleven en de autoriteiten

Betere lonen, professionele erkenning, doorgroeimogelijkheden, beter onderwijs en betere gezondheidszorg. Allemaal redenen voor hoogopgeleide Marokkaanse ingenieurs om het vaderland te verlaten in de zoektocht naar een beter leven. Meestvoorkomende eindbestemming: Frankrijk.





Meer dan 600 Marokkaanse ingenieurs wagen jaarlijks de stap, meldt het Franse dagblad Le Monde Afrique. Deze brain-drain treft niet alleen mensen uit de middenklasse maar ook steeds vaker alle lagen van de samenleving, schrijft de krant.





Van ingenieur tot taxichauffeur: iedereen wil zijn geluk elders beproeven. "Als werknemer in Marokko betaalde ik 40% belasting om maandelijks 7.000 DH netto te ontvangen", zegt de 28-jarige Zakaria. "In Frankrijk heb ik een jaarsalaris van €44.000, mijn koopkracht is daarmee aanzienlijk toegenomen, voor het doen van hetzelfde werk", aldus de computeringenieur bij Capgemini. Het salaris, de interne training die door het bedrijf werd betaald en de doorgroeimogelijkheden vormden de grondslag voor zijn vertrek uit Casablanca.





Met het onderwijzen van vertrekkend talent heeft Marokko wel de lasten maar, niet de baten. Het brain-drainproces is dus duur voor Marokko. Ondanks de inspanningen van het Marokkaanse Federale Instituut voor Technologie en Informatie dat sinds 2017 jonge talenten in Marokko probeert te behouden, gaat de leegloop door.





Ingenieurs, architecten, big data-consultants, ontwikkelaars, veel menselijk kapitaal verlaat het vaderland. Dat constateerde ook de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, tijdens een bezoek aan Rabat eind januari. Le Maire ontmoette Mohamed Benchaaboun (Minister van Financiën). De twee kondigden na het gesprek een nieuwe samenwerking aan tussen Marokko en Frankrijk om de brain-drain te verlagen.





In mei 2019 pleitte de Franse staatssecretaris Cédric O al voor een " win-win-samenwerking " tussen Frankrijk en Marokko op het gebied van innovatie en nieuwe technologieën. De Franse functionaris erkende dat Frankrijk de vruchten plukt van het Marokkaanse talent, op onder andere het digitale vlak, en stelde voor dat Frankrijk Marokko gaat helpen bij de ontwikkeling van technologiebedrijven.

