BBC: 'Marokko wil finales CAF Champions League én Confederations Cup hosten'

Beide finales van de vlaggenschiptoernooien van de CAF staan gepland op respectievelijk 29 én 24 mei van dit kalenderjaar.

BBC's

Photocredit: CAFOnline.com

© Redactie 2020

Uitgaande van waarJalal Bounouar woensdagmiddag mee op de proppen komt, lijkt de Marokkaanse voetbalbond FRMF zich formeel te hebben gemeld bij de Afrikaanse voetbalbond CAF. Laatstgenoemde voetbalautoriteit gaf alle bij haar aangesloten bonden namelijk tot morgenmiddag de gelegenheid om zich als host kandidaat te stellen voor het verzorgen van beide finales. Vanuit Marokkaanse zijde lijkt men dus bereidwillig om beide affiches op zich te nemen, speelsteden zouden inmiddels ook zijn vastgesteld. Volgens het eerdergenoemde medium moet het Stade Mohammed V (red. te Casablanca, thuishaven van Raja én Wydad) dienst doen als het strijdtoneel voor de finale van de CAF Champions League, het Stade Moulay Abdellah (red. te Rabat, thuishaven van Botola Pro-gegadigde FAR Rabat) mag de twee finalisten die strijden om de CAF Confederations Cup gaan verwelkomen.Het is tot nog toe overigens alleen Zuid-Afrika wat zich samen met Marokko kandidaat heeft gesteld. Anders dan voorheen het geval was zullen beide finales in één affiche worden afgewerkt, dus niet meer met het gebruikelijke heen- en returnwedstrijdensysteem.