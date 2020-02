Twee doden Iran door coronavirus

Twee Iraniërs die besmet waren met het nieuwe coronavirus zijn overleden.

© ANP 2020

Dat meldden lokale media, kort nadat het Iraanse ministerie van Volksgezondheid bekend had gemaakt dat het virus ook in Iran was ontdekt. De coronagevallen waren vastgesteld in de heilige stad Qom. De patiënten overleden in het ziekenhuis. De besmetting werden ontdekt nadat de autoriteiten een onderzoek instelden toen mogelijke gevallen waren gemeld in Qom.Het is niet de eerste keer dat het virus de kop opsteekt in het Midden-Oosten. De Verenigde Arabische Emiraten maakten vorige maand al melding van ziektegevallen.Het nieuwe coronavirus heeft zich sinds december vanuit China verspreid over de wereld. De Chinese autoriteiten hebben inmiddels melding gemaakt van 74.000 besmettingen. Ruim 2000 patiënten zijn overleden.