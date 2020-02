'Bencharki in de vorm van zijn leven, kan spitsprobleem oplossen'

Achraf Bencharki verkeert momenteel in bloedvorm en bezorgde Zamalek de Afrikaanse Supercup met zijn dubbelslag in de finale tegen Esperance.





Aangezien bondscoach Vahid Halilhodžić naarstig op zoek is naar scorend vermogen, lijkt de 25-jarige aanvaller een kans te maken op een oproep van de bondscoach aangezien hij dit seizoen zowel in de CAF Champions League als in de finale van de Supercup veel indruk wist te maken. Bovendien heeft Achraf Bencharki meerdere clubtitels in Afrika achter zijn naam staan en beschikt hij over een rijke ervaring in het Afrikaanse voetbal, wat de aankomende interland periodes goed van pas kan komen.





Marokko speelt op 23 en 31 maart twee wedstrijden in het kader van de kwalificatie voor de Afrika Cup 2021 tegen Centraal-Afrika.

De aanvaller die bij Zamalek zijn kwaliteiten week in week uit etaleert en dit seizoen bij Zamalek in achttien wedstrijden goed was voor acht doelpunten en vijf assists lijkt te solliciteren naar een oproep voor de nationale ploeg.