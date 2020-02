Ten Hag hoopt dat Ziyech en Blind het lang volhouden tegen Getafe

Trainer Erik ten Hag hoopt dat Daley Blind en Hakim Ziyech donderdag een volledige wedstrijd kunnen spelen tegen Getafe. "Ze maken grote stappen", zei hij voor de uitwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League.

"Ze worden steeds sterker. Zondag speelden ze 45 minuten tegen RKC. Nu zijn ze weer wat verder. ". Ten Hag kan Ziyech en Blind goed gebruiken tegen de huidige nummer drie van Spanje. "We zullen intelligentie op het veld moeten brengen", zei Ten Hag. "Bijna iedere club past zich aan als ze tegen Ajax spelen. Maar Getafe heeft wel een aparte speelstijl. Ze zetten de verdedigers van de tegenstander al heel snel onder druk. Soms moeten we ons onder die druk uitspelen. Soms zullen we een lange bal moeten spelen."Ten Hag wilde weinig kwijt over zijn opstelling. Hij hield in het midden of Perr Schuurs of Edson Álvarez naast Blind in het hart van de defensie start. Ook verklapte hij niet of Ziyech als middenvelder of als rechtsbuiten begint. Vaststaat wel dat Bruno Varela het doel verdedigt, als vervanger van de geschorste André Onana.Varela blunderde vorige week drie keer bij Jong Ajax in een duel met Jong FC Utrecht. "Daar heb ik met hem over gesproken. Hij weet ook dat het niet goed was. En ik weet dat hij veel beter kan. Wij hebben veel vertrouwen in ons zelf. Er komen weer spelers terug van blessures. We moeten nu richting het voorjaar in topvorm komen."