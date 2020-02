Mohammed VI Cup: Viertal spelers op scherp voor return halve finale

Bij Raja Casablanca riskeren meerdere spelers het mislopen van een eventuele finale van de Mohammed VI Cup.





Mocht Raja Casablanca doorstoten naar de finale treft het de winnaar van de andere halve finale tussen Al-Ittihad en Al-Shabab.

© Redactie 2020

De spelers Badr Banoun, Omar El Arjoune, Ben Malango en Abderrahim Achchakir missen bij een eventuele gele kaart volgende maand in de return tegen Al-Ismaily de finale die gespeeld wordt in de Complexe Moulay Abdellah in Rabat. Aangezien de selectie meerdere blessuregevallen kent kan trainer Jamal Sellami zich eigenlijk niet nog meer afwezigen veroorloven voor de finale van de Arabische clubtoernooi.De heenwedstrijd afgelopen zondag ging uit in Egypte met 1-0 verloren tegen Al-Ismaily en spelen beidde club op 15 maart de return in Stade Mohammed V in Casablanca. Voor Raja is dit vooral financieel een belangrijke prijs aangezien de winnaar van dit toernooi een totale winstpremie van zes miljoen dollar kan bijschrijven.