Acht doden bij twee schietpartijen in shishalounges Duitse stad Hanau

Onbekende schutters hebben meerdere schoten afgelost bij ten minste twee shishacafés in Hanau, zo'n 20 kilometer ten oosten van Frankfurt.

Ten minste acht mensen zijn dood en vijf ernstig gewond nadat onbekende daders in de nacht van woensdag op donderdag het vuur openden op twee waterpijp-cafés in de West-Duitse stad Hanau, meldt het Duitse dagblad Bild.





De politie heeft een grote klopjacht geopend op de schutters en heeft helikopters ingezet. Mogelijk zijn beide schietpartijen uitgevoerd door dezelfde persoon, meldt Hessenschau. Eerst doodde de verdachte drie personen in een bar, en reed naar verluidt vervolgens door naar een andere shishalounge in een andere wijk in Hanau. Daar zou de verdachte nog vijf mensen hebben gedood.

