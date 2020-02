90 dagen cel voor dreigen met aanslag op Nederlandse moslims

Een 33-jargie man uit Marknesse is door de rechtbank Midden-Nederland schuldig bevonden aan een poging tot bedreiging met terroristisch oogmerk.





Op 27 maart 2019 plaatste de man op Facebook een bericht waarin hij de aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch aanhaalde. Bij deze aanslag kwamen tientallen mensen om het leven na een aanslag in twee moskeeën.





In het Facebookbericht, amper twee weken na de aanslag, gaf de verdachte aan dat hij het geweldig vond wat er in Christchurch was gebeurd. "Tomorrow I do the same. I buy a gun I kill every fucking moslim." De moeder van de man maakte zich ernstig zorgen over haar zoon en belde de politie. Niet veel later werd hij opgepakt in een snackbar. Tijdens zijn aanhouding riep de verdachte tegen de agenten dat hij 40 moslims zou gaan afknallen.

De man dreigde moslims dood te schieten, waarbij hij verwees naar de kort daaraan voorgaand gepleegde aanslag in Nieuw-Zeeland . De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan 75 dagen voorwaardelijk.