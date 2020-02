Vermoedelijke dader schietpartijen Hanau dood gevonden in woning

De vermoedelijke dader van de schietpartijen in het Duitse Hanau waarbij negen mensen om het leven kwamen, is dood aangetroffen in zijn woning.





De dader ging ervandoor in een donkere wagen. Daarna werden weer schoten gelost bij een ander waterpijpcafé. Zeker vijf mensen raakten gewond. Over het motief van de schutter is nog niets bekendgemaakt.



Direct na de schietpartijen startte de politie een grote zoekactie naar de dader. Hanau ligt in de deelstaat Hessen, twintig kilometer ten oosten van Frankfurt.

Dat meldt de lokale politie. In de woning is nog een lijk gevonden. Volgens de politie handelde de dader alleen. Het totale dodental staat volgens de politie op elf. Rond 22.00 uur werden de eerste schoten gelost bij een shishalounge in het westen van Hanau.