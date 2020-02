'Dader Hanau plaatste kort voor schietpartij video op YouTube'

De man die achter de moordpartij zou zitten in het Duitse Hanau, heeft enkele dagen voor de schietpartij een video op YouTube geplaatst.

Bronnen rond de veiligheidsdiensten zeggen dat hij in het Engels een "persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen" uitsprak. Het filmpje circuleerde donderdagochtend nog op internet en lijkt te zijn opgenomen in een woning. De man verklaart onder meer dat in de Verenigde Staten militaire installaties bestaan waar kinderen worden gedood. Ook zou de duivel er worden vereerd.De vermeende schutter zou Amerikanen in het filmpje hebben opgeroepen "nu de strijd aan te gaan" tegen dergelijke misstanden. Hij verwees naar verluidt niet naar de schietpartij die hij later zou hebben uitgevoerd in Duitsland. Daar vielen negen doden bij twee shishalounges.De vermoedelijke dader is later dood teruggevonden in zijn woning , waar ook nog een ander lichaam is ontdekt. Het motief voor de moordpartij is nog onduidelijk, maar bronnen hebben ook gemeld dat een soort schriftelijke bekentenis is gevonden. In die tekst zouden ook rechts-radicale opmerkingen staan.