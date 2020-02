Aanklagers onderzoeken in Hanau extreemrechtse motieven dader

Duitse federale aanklagers belast met terrorisme onderzoeken de schietpartij in Hanau.

"Federale aanklagers hebben het onderzoek in handen genomen vanwege het belang van deze zaak en de mogelijk xenofobe motieven", aldus een justitiewoordvoerder. Bij de aanslag in Hanau , vlakbij Frankfurt, zijn elf mensen om het leven gekomen, inclusief de dader , Tobias Rathjen. Hij zou extreemrechtse motieven hebben. De politie gaat ervan uit dat hij de enige dader is.Rathjen schoot eerst wild om zich heen in een shishalounge waar volgens Duitse media voornamelijk jonge mensen van Koerdische komaf zaten. Hier vermoordde hij vijf zeker mensen. De dader trok vervolgens naar een kiosk en opende daar het vuur. Hij werd later 2 kilometer verderop dood in zijn woning aangetroffen, nadat er in het pand was geschoten. Ook zijn moeder is er dood gevonden.De man heeft eerder een video opgenomen waar hij tekeer gaat tegen migranten uit Arabische landen en Turkije.