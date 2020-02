Acteur Sabri Saddik vervangt Wahib in nieuwe Hamlet

Acteur Sabri Saddik gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe eigentijdse bewerking van het beroemde stuk Hamlet van William Shakespeare.

Saddik neemt de rol over van geplande hoofdrolspeler Bilal Wahib. Deze heeft de hoofdrol wegens omstandigheden vlak voor de première moeten teruggeven, maakte De Toneelmakerij donderdag bekend. De 25-jarige Saddik was eerder te zien in series als Vechtershart, Hollands Hoop en Mocro Maffia. Hij studeert organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is de eerste keer dat de Amsterdammer de hoofdrol in een toneelstuk vertolkt."Ik hou enorm van acteren, maar ik heb heel bewust ervoor gekozen toch een studie te gaan volgen", stelt de acteur. "De rollen die ik tot nu toe kreeg waren goed te combineren met het studeren." Saddik moet nog een jaar tot zijn opleiding is afgerond. "Maar voor deze kans zet ik mijn colleges wel even on hold. Dit is een prachtige mogelijkheid om de wereld te laten zien wat ik kan; wie weet wat er misschien allemaal uit volgt."De nieuwe Hamlet werd geschreven door Abdelkader Benali, die het stuk in Amsterdam Nieuw-West situeerde. De nieuwe hoofdrolspeler vindt de moderne twist een geweldige vondst. "Het is een verhaal dat ons ook na vierhonderd jaar nog zoveel kan leren", vindt Saddik. "We hopen het stuk toegankelijk te maken voor tieners en twintigers, net zoals bijvoorbeeld ook The Lion King van Disney dat eerder op een hele knappe manier heeft gedaan."In de nieuwe bewerking keert ‘rich kid’ Hamlet terug naar huis als zijn vader onder verdachte omstandigheden is verdwenen. Geholpen door zijn vrienden komt Hamlet achter de verblijfplaats van zijn vader en zweert wraak. De voorstelling is ontwikkeld in samenwerking met Theater De Krakeling en Theater Meervaart.De première van de voorstelling is door de castwissel een week uitgesteld en vindt nu plaats op 21 maart.