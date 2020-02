Uitgangspositie #TeamMarokko blijft ongewijzigd op FIFA Ranking

Weinig spannends was er aan te maken op de onlangs verschenen update van de wereldranglijst van de FIFA.

Stade Mohammed V gaat #TeamMarokko - Centraal-Afrika huisvesten

Wedstrijdgegevens #TeamMarokko - Centraal-Afrika (kwalificatiereeks Afrika Cup 2021):

datum: 27/03/2019

tijd: 20:00 (Nederlandse én Marokkaanse tijd)

stadion: Stade Mohammed V, te Casablanca

zender(s): enkel beIN Sports, Al Aoula en Arryadia zenden ALLEEN in Marokko uit



Photocredit: FRMF.ma





© Redactie 2020

Geheel in lijn der verwachting mogen de 'Leeuwen van de Atlas' zich voorlopig schikken op plek 43 mondiaal, dezelfde Ranking die men tegen het einde van afgelopen kalenderjaar toebedeeld kreeg. Daar waar de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond FRMF in november de laatste interlands afwerkte (red. kwalificatiereeks Afrika Cup 2021, Mauritanië-thuis én Burundi-uit) bleef de uitgangspositie sindsdien onveranderd. Zo ook op het Afrikaanse continent waar men nog steeds Algerije, Nigeria, Tunesië én lijstaanvoerder Senegal voor zich moet dulden. De eerstvolgende keer dat we #TeamMarokko weer in actie gaan zien staat gepland voor komende kalendermaand, dan wordt er een vervolg gebreid aan die eerder in gang gezette kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van 2021.Waar men voor de laatste keer het Stade Moulay Abdellah van Rabat als plaats van handeling had, koos de Marokkaanse bond voor het aankomende treffen met Centraal-Afrika tóch weer voor het Stade Mohammed V. De gedeelde thuishaven van Raja Casablanca én Wydad Casablanca wordt 27 maart in gebruik genomen, de aftrap is om 20:00 (Nederlandse én Marokkaanse tijd).