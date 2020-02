UITGELICHT: 'Scouts Southampton FC op de tribune voor Harroui'

Belangstelling uit een wel héél opmerkelijke hoek voor het gedeetelijk jeugdproduct van promovendus Sparta Rotterdam.

Dagblad 010

Overall-statistieken Abdou Harroui (seizoen 2019/2020):

Photocredit: UEFA.com

© Redactie 2020

Met een tot nog toe prima debuutseizoen in de Eredivisie in de benen mag de nog maar 22-jarige Abdou Harroui uitkijken naar steeds concreter wordende interesse vanuit de Premier League. Verschillende regionale bronnen, waaronder, weten namelijk te melden dat de Jong Oranje-international in de smaak valt bij 'The Saints', de formatie waar Marokkaans A-international Sofiane Boufal sinds de zomer van 2016 goed vertoeven heeft. Vanuit die gegadigde zouden inmiddels zelfs scouts zijn aangestuurd om de verrichtingen van de middenvelder op de voet te volgen. Volgens de laatste berichtgeving zou dit tijdens de thuiswedstrijd van afgelopen zondag zijn geweest, toen de ploeg van Henk Fraser in het eigen Kasteel FC Groningen niet wist te trotseren (red. 1-2 FT nederlaag, Eredivisie).De huidige nummer twaalf van de Premier League zou onder andere assistent-trainer Dave Watson die taak toebedeeld hebben gekregen. In het midden wordt gelaten in hoeverre die bewuste club zich ook al zou hebben gemeld bij Sparta en/of Harroui. Onder contract staan bij Sparta Rotterdam doet de voormalige kracht van Alphense Boys én UVS Leiden nog tot uiterlijk medio 2022.- Eredivisie: 23 optredens, 3 doelpunten én 8 assists (1877 speelminuten)- TOTO KNVB Beker: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten