Kenitra: Chinese man in quarantaine na 'acute verkoudheid'

De man werkt voor een buitenlands bedrijf in het industriegebied van Kenitra.

De 32-jarige Honjo Winzho

Winzho

was recent in China en landde drie weken geleden op de luchthaven Mohammed V in Casablanca. Hij verbleef ruim twee weken in Casablanca en keerde daarna terug naar Kenitra om zijn werk te hervatten.





Winzho vertoonde griepverschijnselen en wilde zich bij de polikliniek laten onderzoeken. Uit vrees voor besmetting met het coronavirus hebben artsen hulp ingeschakeld van de autoriteiten waarna hij met spoed werd overgebracht naar het El-Idrissi-ziekenhuis in Kenitra waar hij momenteel wordt onderwerpen aan meerdere onderzoeken.

is uit voorzorg onder quarantaine geplaatst in afwachting van het onderzoek, meldt dagblad Al Massae.