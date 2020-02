MATCHDAY: overzicht UEFA Europa League-affiches #TeamMarokko

Een voor het Marokkaanse voetballandschap wel héél interessante avond, daar waar liefst zeven affiches vaderlandse inbreng kunnen hebben!

Hieronder het overzicht aan mogelijke Marokkaanse inbreng voor vanavond, in de heenfase van de 1/6-finale van de UEFA Europa League:

Daar waar men afgelopen dinsdag aftrapte met knockoutfase van de 'grotere broer', de UEFA Champions League, is het donderdagavond de beurt aan het vervolg van de UEFA Europa League. Met wat afdalers uit het miljardenbal komt het mogelijke aantal Marokkaanse gegadigden voor dit Europese clubtoernooi op liefst negen krachten te staan. De enige direct afwezige in het geheel is Noussair Mazraoui die afgelopen maandag als gevolg van een enkelkwetsuur de krachtmeting met NAC Breda (red. 2-4 nederlaag affiche uit de Keuken Kampioen Divisie, namens Jong Ajax) vroegtijdig moest verlaten.18:55 CFR Cluj - Sevilla FC (Yassine Bounou, Youssef En-Nesyri)18:55 Club Brugge (Loïs Openda) - Manchester United18:55 Getafe CF - AFC Ajax (Hakim Ziyech)18:55 Shakhtar Donetsk - SL Benfica (Adel Taarabt)21:00 AZ Alkmaar (Oussama Idriss, Zakaria Aboukhlal) - LASK Linz21:00 Olympiakos Piraeus (Youssef El Arabi) - Arsenal FC21:00 Wolverhampton Wanderers (Romain Saïss) - RCD Espanyol