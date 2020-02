Ajax met Ziyech, Blind en Traoré tegen Getafe

Hakim Ziyech en Daley Blind staan om 18.55 uur aan de aftrap voor het uitduel van Ajax tegen Getafe in de zestiende finales van de Europa League.

Ze zijn volgens trainer Erik ten Hag weer in staat om een groot deel van een wedstrijd te spelen. Blind stond een tijdje aan de kant met een ontstoken hartspier en Ziyech miste enkele wedstrijden wegens een kuitblessure. Ze mochten vorige week al invallen in de slotfase van het bekerduel met Vitesse en speelden afgelopen zondag een helft mee tegen RKC Waalwijk.Lassina Traoré is de spits van Ajax tegen de nummer drie van Spanje. Edson Álvarez krijgt in het centrum de voorkeur boven Perr Schuurs. Bruno Varela vervangt André Onana, de doelman die een schorsing moet uitzittenOpstelling Ajax: Varela; Dest, Álvarez, Blind en Tagliafico; Van de Beek, Ziyech en Martínez; Tadic, Traoré en Babel.