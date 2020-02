Tweede man Taliban: we zijn klaar voor vrede

De tweede man van de Taliban denkt dat er uitzicht is op een politieke oplossing voor het slepende conflict in Afghanistan.

"We staan op het punt een overeenkomst met de Verenigde Staten te tekenen en zijn vastberaden alle afspraken uit te voeren", schrijft Sirajuddin Haqqani in een opiniestuk in The New York Times. De VS strijden al bijna 20 jaar tegen de opstandelingen. Na de aanslagen van 11 september 2001 vielen de Amerikanen Afghanistan binnen omdat het Taliban-bewind terroristen zou helpen. De Taliban-heersers werden afgezet, maar bleven hardnekkig verzet bieden.De Amerikanen en de opstandelingen hebben in Qatar onderhandeld over het beëindigen van de oorlog. Haqqani stelt dat de Taliban aanvankelijk "vrijwel nul" vertrouwen hadden dat de gesprekken iets zouden opleveren, maar dat ze iedere kans op vrede wilden aangrijpen.De Taliban-leider noemt het een prestatie dat "we vandaag op het punt staan een vredesakkoord te sluiten met de VS". Die "historische overeenkomst" moet volgens hem leiden tot het vertrek van alle buitenlandse troepen uit Afghanistan.Haqqani vindt dat de Taliban hebben bewezen dat ze klaar zijn voor vrede. "Dat we vasthielden aan onrustige gesprekken met een vijand tegen wie we al 20 jaar verbeten strijd leveren, terwijl dodelijke bombardementen werden uitgevoerd, zegt iets over onze vastberadenheid om de vijandigheden te beëindigen."