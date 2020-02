Merkel en Macron willen gesprek met Poetin en Erdogan over Syrië

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron hebben tijdens een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin aangedrongen op een ontmoeting met hem en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan

Inzet van de top is een politieke oplossing voor het conflict in de Syrische provincie Idlib. Dat heeft de woordvoerder van Merkels regering donderdag laten weten. Merkel en Macron eisten een onmiddellijk staak-het-vuren en toegang tot het gebied om humanitaire hulp aan de burgerbevolking te verlenen.Turkse troepen vechten met het Syrische leger in het noordwesten van Syrië, vooral in de provincie Idlib. Daar beschermt Turkije een regio die nog niet is heroverd door het regime van de Syrische president Assad. Zijn troepen zijn er, zoals gebruikelijk met Russische steun, een offensief begonnen. Turkije vreest miljoenen extra vluchtelingen als Assad die regio herovert.