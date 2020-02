OM: Toch geen crimineel geld naar moskee Geleen

Het geld dat de Al Houdamoskee in Geleen kreeg is mogelijk toch niet afkomstig uit criminele bron, maar uit Saoedi-Arabië.

Met het uitspreken van dit vermoeden stopte het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag voor de rechtbank in Roermond de aanvankelijke verdenking van witwassen door bestuurders van de moskee in de koelkast. Eerder ging het OM er nog vanuit dat het geld wel uit criminele bron afkomstig zou zijn en vervolgens zou zijn witgewassen. Als het geld uit Saoedi-Arabië komt, is dat legaal en dan is van witwassen geen sprake meer, zo bleek tijdens de niet-inhoudelijke zitting.Het OM liet verder een eerder geuite verdenking van ronselen voor de jihad in de moskee vervallen.Een andere belangrijke verdenking tegen vicevoorzitter en secretaris Laarbi A. van moskee Al Houda in Geleen blijft wel staan: het financieren van terrorisme en deelname aan de Daesh. A. zou 250.000 euro naar Daesh-gebied hebben doorgesluisd en zelf in het strijdgebied geweest zijn. Voorzitter Stefan Z. blijft verdachte van valsheid in geschrifte bij de donateursadministratie van een aan de moskee gelieerde stichting.