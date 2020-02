Koolmees: Politici moeten oppassen met opruiende taal

Minister Koolmees (Integratie) vindt dat Kamerleden moeten oppassen met taal die kan leiden tot geweld.

Hij is het hierin eens met de Duitse president Steinmeier die zegt dat "taal die mensen uitsluit en kleineert" vaak voorafgaat aan geweld. Dit zei hij naar aanleiding van de schietpartij in Hanau door een man met extreemrechtse ideeën. Koolmees noemt ook het "nepdebat" van afgelopen week waarin de term 'omvolking' viel. "Je ziet heel vaak dat in dit soort debatten iets wordt geponeerd, het ene extreme standpunt tegenover het andere extreme standpunt." Dat heeft volgens de minister vaak niks met een debat te maken, vandaar de term 'nepdebat'. "En daar moeten we een beetje mee oppassen, ook in het parlement."In het debat zei FVD-leider Thierry Baudet dat de Europese Unie doelbewust immigranten binnenhaalt om zo de Europese identiteit te verzwakken. Volgens Koolmees is dat de taal waar de Duitse president op doelt. "Dat is taal waar je ook als verantwoordelijk volksvertegenwoordiger voorzichtig mee moet zijn", vindt Koolmees.