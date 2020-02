Aangifte tegen studenten om racistische plaatjes in appgroepen

Studenten van de Erasmus Universiteit en de Hogeschool van Rotterdam hebben seksistische, racistische, antisemitische beelden en porno gedeeld in besloten appgroepen.

De universiteit en de hogeschool gaan daarom aangifte doen. Ze denken ook nog na over eigen straffen tegen de daders. Dat laten de onderwijsinstellingen weten na berichten in universiteitsblad Erasmus Magazine en hogeschoolblad Profielen. Begin februari werden tientallen racistische memes (afbeeldingen die massaal worden gedeeld en zich zo snel verspreiden via sociale media) gedeeld in een besloten appgroep van studenten van Erasmus University College. Dat werd niet gedaan door studenten van dat college, maar door leden van roeivereniging Skadi. Zij studeren aan de Erasmus Universiteit en aan de Hogeschool Rotterdam en waren toegevoegd door een vriend die wel aan het college studeert. Erasmus University College heeft veel studenten uit andere landen.Diezelfde week deelden andere studenten van de Hogeschool Rotterdam porno in een andere appgroep. "We zijn erg geschrokken van het grensoverschrijdende karakter van de berichten", verklaart voorzitter Ron Bormans van de hogeschool.Beide onderwijsinstellingen hebben gesproken met de studenten. Het is niet duidelijk waarom ze de beelden hebben gedeeld.