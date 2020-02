Haftar stelt voorwaarden aan wapenstilstand Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar staat open voor een wapenstilstand met Fayez al-Serraj, de internationaal erkende premier van Libië

Maar dan moet Turkije stoppen met het leveren van wapens aan de troepen van al-Serraj. Ook moeten Turkse en Syrische huurlingen Libië verlaten, zo zei Haftar tegen het Russische persbureau RIA. Het Libische Nationale Leger (LNA), dat onder leiding van Haftar staat, ligt al langere tijd in de clinch met de Libische regering in Tripoli. Eerder deze maand nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot een "blijvende wapenstilstand", maar daar komt vooralsnog niets van terecht. De regering in Tripoli stopte dinsdag de gesprekken met de LNA over een bestand. Kort daarna waren er weer bombardementen in Tripoli.Haftar wordt onder meer gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, die volgens waarnemers gevechtsdrones hebben geleverd. Ook zouden strijders uit Tsjaad en Russische huurlingen meevechten met de troepen van de krijgsheer. De regering in Tripoli krijgt onder meer steun vanuit Turkije.Libië verkeert in chaos sinds de dood van heerser Muammar al-Kadaffi in 2011. Sindsdien is een machtsvacuüm ontstaan in de Noord-Afrikaanse staat.