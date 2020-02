Duitse filmmaker riskeert 20 jaar cel wegens bezit alarmpistool in Marokko

Marokkaanse autoriteiten arresteerden de fotograaf aanvankelijk omdat hij een illegale drone in bezit had.

De Duitse filmmaker en fotograaf Stefan Bremer kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen vanwege het bezit van een alarmpistool. De Duitser werd vorige maand gearresteerd toen hij met zijn broer Martin op onderzoekreis was in Marokko.





Stefan was van plan om eind januari een veerboot naar Frankrijk te nemen, maar werd bij de Marokkaanse grens tegengehouden nadat de grenspolitie een illegale drone aantrof in de bagage van Stefan. Agenten stuitten vervolgens ook op een vuurpistool.





Volgens de Marokkaanse politie is het vuurpistool te gebruiken als dodelijk wapen en kan Bremer 20 jaar gevangenisstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden voor verboden wapenbezit. De filmmaker beweert het wapen nodig te hebben in noodgevallen tijdens zijn solo-reizen.





Een alarmpistool, ook wel bekend als 'flare gun' of signaalpistool, wordt meestal gebruikt om noodsignalen te maken. Zijn broer Martin vertelde tegenover de Duitste TV-zender RBB24 dat zijn broer met elf andere gevangenen in een kleine kamer zit opgesloten en zijn familie slechts twee maal per week kort te spreken krijgt.





De hoorzitting vindt plaats op 4 maart.

