Surflegende Billy Kemper verongelukt in Casablanca

De viervoudige Amerikaanse surf-kampioen wacht momenteel op een medische vlucht terug naar de Verenigde Staten

Kemper verongelukte dinsdagochtend tijdens het surfen op een strand nabij Casablanca, meldde zijn manager in een verklaring. Kemper was met collega-surfers Luke Davis, Koa Smith en Jerome Sahyoun op 'jacht' naar golven in Marokko.





Kemper raakte gewond aan zijn heupen en bekken. "Overweldigd in de hoeveelheid liefde en steun na een naar ongeluk gisteren", schreef hij op Instagram.









Kemper ging tijdens het surfen onderuit en werd vervolgens overspoeld door de hoge golven. Kemper verloor het bewust zijn nadat hij werd geraakt door zijn plank.



