Experimenteel bestand Afghanistan gaat zaterdag in

De Afghaanse Taliban en de Amerikaanse en Afghaanse troepen gaan een week lang proberen elkaar zo veel mogelijk met rust te laten. Ze noemen het "een periode van minder geweld".

Kritieke test

© ANP 2020

De partijen hebben afgesproken het nog geen bestand of wapenstilstand te noemen. Als in de komende week het geweld in Afghanistan inderdaad aanzienlijk afneemt, zou er een echt bestand en een vredesakkoord kunnen worden bereikt. In dat geval zal het akkoord ondertekend worden op 29 februari, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vrijdag. Het experiment is tot stand gekomen na weken van onderhandelingen tussen Washington en de Taliban in Qatar. De week van minder geweld begint zaterdag en dat is 20.30 uur vrijdagavond onze tijd.De tweede man van de Taliban, Sirajuddin Haqqani, schreef donderdag in een opiniestuk in The New York Times dat hij denkt dat er uitzicht is op een politieke oplossing voor het slepende conflict in Afghanistan.NAVO-topman Jens Stoltenberg ziet de overeenkomst als een "kritieke test voor de bereidheid en het vermogen van de Taliban om geweld te verminderen en in goed vertrouwen bij te dragen aan vrede". Dit kan de weg effenen voor onderhandelingen tussen Afghanen en duurzame vrede, zodat het land nooit meer een veilige haven is voor terroristen, zegt de secretaris-generaal in een verklaring.De NAVO is sinds 2001 actief in Afghanistan, momenteel met 16.000 militairen ter ondersteuning van de Afghaanse veiligheidstroepen. Nederland levert ongeveer 160 militairen aan de NAVO-missie Resolute Support. Het gaat vooral om adviseurs, special forces, medisch personeel, een transporteenheid en stafofficieren.