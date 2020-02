Rechtbank eist duidelijkheid van OM over mogelijk witwassen moskee

Het Openbaar Ministerie moet binnen drie maanden duidelijkheid verschaffen over de witwasbeschuldiging tegen de moskee in Geleen.

Die beslissing nam de rechtbank in Roermond vrijdag tijdens een voorbereidende zitting. Vrijdag bleek namelijk dat een eerdere verdenking van witwassen tegen twee bestuurders van de moskee op losse schroeven staat . Het geld dat de Al Houda-moskee in Geleen kreeg is mogelijk niet afkomstig uit criminele bron, maar uit Saoedi-Arabië. Dat vermoeden sprak het OM ter zitting uit. Als dat klopt, is er geen sprake van crimineel geld en dus niet van witwassen. De rechtbank wil hierover snel duidelijkheid.Het OM liet verder een eerder geuite verdenking van ronselen voor de jihad in de moskee vervallen.Een andere belangrijke verdenking tegen vicevoorzitter en secretaris Laarbi A. van moskee Al Houda in Geleen blijft wel staan: het financieren van terrorisme en deelname aan de Daesh. A. zou 250.000 euro naar Daesh-gebied hebben doorgesluisd en zelf in het strijdgebied geweest zijn. Voorzitter Stefan Z. blijft verdachte van valsheid in geschrifte bij de donateursadministratie van een aan de moskee gelieerde stichting.Beide verdachten werden in november 2017 aangehouden na meldingen van verdachte transacties bij de stichtingen. Eerder, in februari van dat jaar, waren er invallen op veertien volgens de politie verdachte plaatsen, waaronder de moskee.Advocaat Tamara Buruma van Laarbi A. wil weten hoe het onderzoek naar haar cliënt tot stand is gekomen. Zij vraagt zich af of het onderzoek rechtmatig is. Volgens haar is het onderzoek gebaseerd op geruchten.Binnen de moskee was namelijk "een conflict gaande tussen salafisten en gematigde moslims". De laatsten trokken aan het kortste eind en moesten de moskee uit. Buruma wil getuigen horen met de vraag of de politie is afgegaan op ongefundeerde beweringen van de afgesplitste groep.Maar de rechtbank wees dit verzoek wegens onvoldoende onderbouwing af. De rechtbank handhaafde tenslotte allerlei voorwaarden die aan de verdachten zijn opgelegd. Zo mogen ze het land niet verlaten. De zaak is voor onbepaalde tijd aangehouden.