Terrorist Hanau verkende shishacafé een week voor aanslag

Bij twee schietpartijen in twee shishalounges in de Duitse plaats Hanau op de nacht van woensdag op donderdag kwamen elf mensen om het leven. De dader schoot wild om zich heen in een shishalounge waar volgens Duitse media voornamelijk jonge mensen van Koerdische en Turkse komaf zaten. Hier vermoordde hij vijf zeker mensen. De dader trok vervolgens naar een kiosk en opende daar het vuur.

Hij werd later twee kilometer verderop dood in zijn woning aangetroffen, nadat er in het pand was geschoten. Ook zijn moeder is er dood gevonden. De dader had een rechtsextremistisch motief en doodde later zijn moeder en zichzelf.