Vicepremier: jongere met kapmes moet beter worden opgevoed

Hij ziet er geen heil in om bijvoorbeeld nog meer soorten messen te verbieden, ook al gaan daarvoor steeds meer stemmen op. Scholen en burgemeesters waarschuwen al langer dat jongeren steeds vaker met kap- en vlindermessen of zelfs een doorgeladen pistool de straat of het schoolplein zouden opgaan. Scholen vrezen voor wraak of reputatieschade en doen vaak geen aangifte, zegt de randstedelijke scholenkoepel iHUB tegen RTL Nieuws.De Jonge begrijpt de zorgen "heel erg goed". Hij vindt het "totaal idioot" en "echt een heel raar fenomeen" dat kinderen met kapmessen rondlopen. Maar die zijn al verboden, brengt hij in herinnering, en in het verbieden van keukenmessen en dergelijke ziet hij niets. "We moeten niet te snel vervallen in de symboliek van iets verbieden. Het begint bij opvoeden. En als dat niet lukt, bij ouders helpen opvoeden."