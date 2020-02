VN: vorig jaar meer dan 3000 burgerdoden in Afghanistan

Meer dan 10. 000 burgers zijn vorig jaar gedood of gewond geraakt bij het conflict in Afghanistan. Het gaat om ruim 3400 doden en bijna 7000 gewonden.

Bijna alle burgers in het land zijn op enige wijze persoonlijk geraakt door het aanhoudende geweld, zegt het hoofd van de VN-missie in het land. Het is het zesde jaar op rij dat melding is gemaakt van meer dan 10.000 slachtoffers, stelt VN-missie UNAMA in een verklaring. De meeste slachtoffers vielen door toedoen van groepen die vechten tegen de autoriteiten.In het land is zaterdag een gedeeltelijk bestand ingegaan. De Taliban, de Verenigde Staten en de Afghaanse autoriteiten hebben afgesproken het geweld gedurende zeven dagen te verminderen. Als dat lukt, kan vervolgens een echt vredesakkoord worden gesloten. Dat moet op 29 februari gaan gebeuren."Het is absoluut noodzakelijk dat alle partijen nu doorpakken en een einde maken aan de strijd", zegt VN-gezant Tadamichi Yamamoto. Hij stelt dat vrede al te lang op zich laat wachten en dat de levens van burgers beschermd moeten worden.