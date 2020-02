Aantal doden in Zuid-Korea door nieuw coronavirus verdubbeld

Het aantal doden in Zuid-Korea door het nieuwe coronavirus is gestegen van twee naar vier. In het land zijn nog eens 123 mensen besmet met het virus.

Code rood

Israël

In totaal zijn 556 ziektegevallen vastgesteld in het Oost-Aziatische land. Dat hebben de Zuid-Koreaanse autoriteiten zondag naar buiten gebracht. De meeste nieuwe gevallen zijn gelinkt aan een religieuze beweging in Daegu, de vierde stad van het land. De burgemeester van die metropool heeft zaterdag de 2,5 miljoen inwoners opgeroepen binnen te blijven.In Zuid-Korea werd zaterdag de grootste toename van het aantal ziektegevallen tot dusver geregistreerd: 229. De gezondheidsdienst heeft 309 van de 556 ziektegevallen gelinkt aan de Shincheonji-geloofsgemeenschap in Daegu.President Moon Jae-in kondigde zondag aan dat wordt opgeschaald naar het hoogste alarmniveau voor dergelijke uitbraken: code rood. Hij zei volgens persbureau Yonhap dat de autoriteiten er niet voor zullen terugdeinzen om "ongekend krachtige" maatregelen te nemen om de uitbraak te beteugelen.De situatie in Zuid-Korea wordt ook door andere landen nauwlettend gevolgd. Israël zou een groep Zuid-Koreanen de toegang hebben geweigerd op de luchthaven bij Tel Aviv. Dat had te maken met zorgen over het virus."Aangezien deze maatregel is genomen zonder dat Israël ons daar vooraf over had geïnformeerd, hebben we een klacht ingediend vanwege de overlast voor onze reizigers", zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. "We hebben gevraagd of ze herhaling willen voorkomen."Zuid-Koreaanse christenen die eerder deze maand naar Israël waren gegaan, bleken later het virus het hebben. Ook hun gids is besmet, zegt de Zuid-Koreaanse gezondheidsdienst. Kerken in Daegu en in andere Zuid-Koreaanse steden hebben uit voorzorg diensten geschrapt.