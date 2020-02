Scholen maken zich zorgen om criminele uitbuiting leerlingen

Middelbare scholen maken zich zorgen over leerlingen die worden uitgebuit door criminelen. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) zaterdag heeft gepubliceerd.

© ANP 2020

Ruim de helft van de ondervraagde scholen maakt zich zorgen om die uitbuiting, voornamelijk om drugshandel en in mindere mate om diefstal. 1 op de 10 scholen maakt zich een of meerdere keren per maand concreet zorgen over een leerling. De zorgen gaan over jongens en meisjes, zowel uit de onderbouw als uit de bovenbouw. Scholen hebben het idee dat de afgelopen drie jaar de slachtoffers steeds jonger worden.Het onderzoek van het CKM is telefonisch afgenomen bij 277 middelbare scholen en mbo’s. Een aantal van hen is uiteindelijk nog extra ondervraagd op onder meer voorbeelden. Waar de ondervraagde scholen in Nederland staan is niet bekend gemaakt.